Nachschlag: Beklemmend

imago/ZUMA Press Hass auf alle: 2006 von den Behörden in Colorado freigegebene Zeichnung von Amokläufer Harris

Mitten in die heiße Phase unseres Abis platzten am 20. April 1999 Nachrichtenbilder aus den USA: panische, weinende Schüler, verängstigte Lehrer, verzweifelte Eltern. Es war nicht der erste Schulamoklauf in den Staaten, und doch erschütterte uns das Massaker an der Columbine High School auf ganz persönlicher Ebene. Die beiden Täter Eric Harris und Dylan Klebold waren etwa in unserem Alter; das Umfeld, in dem sie 13 Menschen und anschließend sich selbst töteten, schien uns vertraut. 2009 produzierte der WDR eine Art Dokuhörspiel. Aus Tagebucheinträgen, Schulaufsätzen, Waffeneinkaufslisten und Hassvideos von Harris und Klebold, die ihre Tat monatelang und minutiös planten, aus Gesprächen mit Überlebenden und Ermittlern und aus den beklemmenden Tonbandaufnahmen der Notrufe aus dem Schulgebäude entstand so ein Bild der Vorgeschichte und des Verlaufs jenes Tages. Die Frage nach dem Warum muss jedoch weiter offenbleiben. (af)

kurzlinks.de/WDR-columbine