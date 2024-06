NurPhoto/IMAGO

In Mexiko Stadt haben am Sonnabend LGBTIQ-Aktivisten mit ihrem »Contramarcha« einen alternativen Pride-Marsch organisiert. Auch vor dem Sitz der Legislative von Mexiko-Stadt führten sie Aktionen durch, so bewarfen einige das Kongressgebäude mit Farbbeuteln (Foto). Teilnehmer lehnten die Kapitalisierung der herkömmlichen Pride-Märsche ab, insbesondere die Allianz mit und Einnahme des Diskurses durch Unternehmen und Medien. Letztere ließen die wahren Ursachen von Diskriminierung, Rassismus, Klassismus, Homo- und Transphobie außer Acht. (Reuters/jW)