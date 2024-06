Freakshow des Tages: Presidential Debate

IMAGO/SOPA Images Amerika ratlos: Statler oder Waldorf?

Der eine lügt, der andere stammelt. Und sonst? Sonst nichts. Wie Herakles stehen die US-Wähler nun am Scheideweg, zwischen Wahnsinn und Senilität aber. Wem ist das Amt weniger zuzutrauen: Trump, Biden oder beiden?

Der Inhalt schien da schon fast gleich. Zumal Standpunkte der Kandidaten zu den ganz heißen Themen (Wirtschaft, Abtreibung, Grenze zu Mexiko) und den weniger heißen (Ukraine, Nahost) sattsam bekannt sind. Vielleicht fand auch deswegen das Duell in einem Studio ohne Publikum statt. Das Mikrophon des Kandidaten, der gerade nicht dran war, blieb stummgeschaltet. Gossip­liebhaber mussten also auf Bidens hörbares Augenrollen und Trumps possierliches »Wrong!« verzichten. Ein leichter Nachteil für letzteren, er glänzt desto deutlicher, je mehr Chaos er stiften und den Gegner am Ausreden hindern kann. Wir sind doch beide Chaoten, will das bedeuten, also wählen Sie besser gleich das Original.

Umgekehrt war Biden bemüht, sich Trump anzugleichen. Er nannte den Herausforderer einen Loser und Jammerlappen, verglich ihn mit einem Straßenköter und stritt sich allen Ernstes um die Frage, wer das bessere Handicap beim Golf habe. Eindrucksvoll bewies er zudem, dass er auch ohne Störung keine Ordnung in seine Rede bringen kann. Regelmäßig versprach und verhaspelte sich der 81 Jahre junge Amtsinhaber. Rührend der Versuch, dem angestaubten Stilmittel des Anakoluth zum Comeback zu verhelfen.

Unverständlich allerdings sprach auch sein beeindruckende drei Jahre jüngerer Herausforderer. Befragt nach dem Klimawandel, redete Trump über sauberes Trinkwasser. Und fügte nostalgisch hinzu: »Wir hatten sauberes Wasser.« Unklar blieb dabei, ob der die Zeit vor der Industrialisierung oder die vor Bidens Präsidentschaft meinte. Kurzum: Biden sprach wirr, Trump dachte wirr. Saubere Arbeitsteilung soweit.