Fauler Sack des Tages: Menschheit

Man fragt sich ja schon, wie die Menschheit bis hierhin geschafft hat, am Leben zu bleiben. Zumindest vor dem Hintergrund routiniert herausgeschleuderter Alarmmeldungen, die von Ministerien, NGOs und anderen Verbänden fürs persönliche Glück den Medien gefühlte drölfmal die Woche übergeben werden: Die Menschen tun dies zuviel, das zuwenig, anderes schon, aber auf falsche Weise usw. So ließ denn auch die World Health Organization (nicht nur in Spinnerkreisen gern »WHO« genannt) Fünfe ungerade sein und meldete globalen Handlungsbedarf. Fast ein Drittel aller Erwachsenen weltweit bewegt sich zuwenig, teilte die Behörde in einem Bericht mit, der im The Lancet Global Health Journal erschien. Im letzten Dezennium habe dabei die Inaktivität unter den Erwachsenen zugenommen, zwischen 2010 und 2022 um fünf Prozentpunkte. Setze sich der Trend fort, werde der Anteil der als inaktiv Geltenden bis 2030 bei 35 Prozent liegen.

Nun gilt von Trends, dass sie sich selten einfach fortsetzen. Und wie groß der Einfluss der Coronajahre auf diese Statistik ist, darf man sich gleichfalls fragen. Ein interessantes Abfallprodukt der Pandemie war ja nicht zuletzt, dass ein bemerkbar großer Anteil nach dem Ende der Bewegungsbeschränkungen das Sichbewegen irgendwie verlernt zu haben schien. Irritierend ist auch, dass Demographie in den Berichten zum Bericht keine Rolle spielt. Die Art der beruflichen Tätigkeit verschiebt die Grundlinie des Fitnessbedarfs sehr deutlich. Sesseltäter müssen nach Feierabend mehr tun, auf ihre Kilometer zu kommen, als etwa fußfeste Tagelöhner.

Das und so vieles andere beiseite darf man die Fünf aber dennoch gerade sein lassen. Natürlich ist Bewegung gut für die Gesundheit, wer will das leugnen. Zudem machen Rauchen und Saufen dann gleich noch mehr Spaß. Wer sich im Feierabend bewegt, hat die Abendfeiern ohne Reue. Ich tendiere zu Fahrrad, Schwimmen und Wohnung aufräumen. Laufen eher nicht, das erinnerte mich zu sehr an Joschka Fischer.