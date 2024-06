Erfolg und Kampfansage

Karina Hessland/IMAGO Sticker der Solidaritätsbewegung für Julian Assange

Endlich frei! Für Julian Assange ist es ein riesiger Erfolg, dass er am Montag den britischen Hochsicherheitsknast Belmarsh verlassen konnte und womöglich schon an diesem Mittwoch in Australien eintrifft, wo seine Familie ihn erwartet. Vierzehn Jahre eingesperrt, sieben davon im erzwungenen De-facto-Hausarrest in der Botschaft Ecuadors mitten im teuren Londoner Viertel Knightsbridge, fünf weitere unter übelsten Haftbedingungen in einem Stadtteil des Royal Borough of Greenwich südlich der Themse, stets im klaren Bewusstsein, dass die – noch – dominante Weltmacht seiner habhaft zu werden versucht, um ihn für den Rest seines Lebens in eine weitere Gefängniszelle zu verbannen: Diese Tortur überstanden zu haben ist eine gewaltige Leistung. Großartig, dass Assange nun wieder Freiheit genießen kann!

Ein immenser Erfolg ist die Freilassung auch für Stella Assange und die internationale Solidaritätsbewegung, die dem Wikileaks-Gründer während der 14 Jahre in Hausarrest und Haft zur Seite standen. Kontinuierliche praktische Unterstützung, beharrlicher juristischer Support: Dies alles über einen so langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, das hat viele wirklich viel Kraft gekostet. Trotz aller Härten nicht nachgelassen zu haben, das zahlt sich nun aus.

Bei aller allzu berechtigten Freude: Man sollte nicht übersehen, dass Assanges Freilassung gleichzeitig eine Machtdemonstration wie auch eine Kampfansage der Vereinigten Staaten ist. Eine Machtdemonstration, denn Washington hat gezeigt, was es mit Menschen tut, die ihm politisch in die Quere kommen: Es verfolgt sie weltweit. Und wenn es ihnen nicht gelingt, sich – wie Edward Snowden – in einen zumindest halbwegs sicheren Schlupfwinkel in einem nichtwestlichen Staat zurückzuziehen, ruiniert es umstandslos Jahrzehnte ihres Lebens. Ein Entkommen gibt es allenfalls, wenn es den US-Machthabern nützt: Joseph Biden, so krächzen es die Krähen von den Washingtoner Dächern, braucht dringend Stimmen aus Milieus, die er mit der Unterstützung des Gazakriegs verprellt.

Mit der Freilassung ist zudem eine Kampfansage verbunden. Denn Assange war, um aus der Haft zu entkommen, gezwungen, sich in einem zentralen Punkt schuldig zu bekennen – darin, dass er gegen den Espionage Act aus dem Jahr 1917 verstoßen habe. In den USA ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass im Fall Assange der Espionage Act zum ersten Mal auf die mediale Veröffentlichung geheimer Dokumente, also auf eine journalistische Tätigkeit angewandt wurde. Washington hat damit einen Präzedenzfall geschaffen. Ab sofort wissen alle: Wer der Öffentlichkeit geheime US-Dokumente zugänglich macht, kann als Spion verfolgt werden und geht einer Zukunft entgegen, die womöglich den 14 vergangenen Jahren des Wikileaks-Gründers gleicht. Für die angebliche Pressefreiheit im angeblich so freien Westen ist das ein schwerer Schlag.