Der Pianist Lang Lang wird in diesem Jahr mit einem »Opus Klassik« geehrt. Der 42jährige überzeugte neben der Violinistin Isabelle Faust und dem Cellisten Gautier ­Capuçon in der Kategorie Instru­mentalist/-in des Jahres, wie der »Verein zur Förderung der Klassischen Musik« am Montag mitteilte. Lang Lang wird für das Anfang März erschienene Album »Saint-Saëns« ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 13. Oktober im Konzerthaus Berlin statt. Der »Verein zur Förderung der Klassischen Musik« vergibt den Preis seit 2018. Musikkonzerne, Plattenlabels und Konzertveranstalter hatten ihn als Nachfolger des »Echo Klassik« geschaffen. (dpa/jW)