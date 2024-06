Die große rheinland-pfälzische Landesausstellung über den römischen Kaiser Marc Aurel in knapp einem Jahr in Trier wird mit international hochkarätigen Exponaten aufwarten. »Es wird ein großer Wurf werden«, sagte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter, am Montag in Trier. Für die allermeisten angefragten Leihgaben gebe es Zusagen. Unter den Leihgebern seien etwa das British Museum, die Vatikanischen Museen, die Kapitolinischen Museen und der Louvre. Insgesamt rund 400 Exponate aus eigenen Sammlungen und von 85 Leihgebern aus Europa sollen in der Sonderschau »Marc Aurel« vom 15. Juni bis 23. November 2025 zu sehen sein. Standorte sind das Rheinische Landesmuseum Trier und das Stadtmuseum Simeonstift Trier. Es handele sich um die erste umfassende Ausstellung über den Kaiser, Feldherrn und Philosophen Marc Aurel, die es gebe, teilte das Ministerium des Inneren dazu mit. Das Budget der Ausstellung beträgt rund 5,3 Millionen Euro. Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands und war einst die größte Römermetropole nördlich der Alpen. (dpa/jW)