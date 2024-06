Hilfsgüter zerstört: Washington sanktioniert ultrarechte Gruppe in Israel

Christoph Soeder/dpa Ziel von Attacken ultrarechter Gruppen in Israel: Hilfsgüter des Welternährungsprogramms der UN am Grenzübergang Kerem Schalom zum Gazastreifen (26.3.2024)

Washington. Die US-Regierung hat Sanktionen gegen die israelische Gruppe »Tzav 9« verhängt. Es handele sich um gewaltbereite Extremisten, die Hilfsgüter für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen blockierten und beschädigten, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. »Seit Monaten versuchen Mitglieder von Tzav 9 wiederholt, die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza zu verhindern«, hieß es in der Mitteilung. Die Gruppe habe etwa Lastwagen geplündert, in Brand gesetzt und lebensrettende Hilfsgüter auf die Straße geworfen.

Die Bereitstellung humanitärer Hilfe sei von entscheidender Bedeutung, um das Risiko einer Hungersnot im Gazastreifen zu verringern, erklärte Ministeriumssprecher Matthew Miller. »Die israelische Regierung trägt die Verantwortung, die Sicherheit der humanitären Konvois zu gewährleisten, die Israel und das Westjordanland auf dem Weg nach Gaza durchqueren«, so Miller weiter.

Als Folge der Sanktionen werden eventuell vorhandene Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt. (dpa/jW)