Nachschlag: Wegmarke

Reiner Bajo/Universum Film/dpa Woody Harrelson (2. v. r.) als als Flottenadmiral Chester W. Nimitz, oberster Befehlshaber der US Navy im Pazifikkrieg

Der Zweite Weltkrieg ist wohl eine der filmischen Zweithanderfahrungen schlechthin. Auch die Seeschlacht zwischen der US-amerikanischen und der japanischen Kriegsmarine um die Midwayinseln am 4. und 5. Juni 1942 ist von Anfang an auch eine Filmschlacht gewesen. Direkt 1942 brachte die US Navy in Kooperation mit 20th Century Fox die 18minütige Dokumentation »The Battle of Midway« in die Kinos. Man blickt zurück auf die Bilder, die einen in den Schleudersitz setzten. Nicht zuletzt war der Zweite Weltkrieg eine »Wegmarke spätkapitalistischer Beschleunigung« (Ernest Mandel: »The Meaning of the Second World War«), der Katalysator einer »dritten technologischen Revolution«: Computerisierung, Atomkraft und weitgehende Automatisierung indus­trieller Produktion. Die Flugzeugträger sind die Hauptdarsteller, Kampfpiloten die menschlichen Helden, Mitarbeiter des Nachrichtendiensts – exzentrische Mathematiker in Unterhosen – die wichtigsten Nebenfiguren. Schlachten, die geschlagen wurden, um der Zweithanderfahrung den Weg zu bereiten. (aha)