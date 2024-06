IMAGO/NurPhoto Kampf um Quoten: Verladung von E-Autos im Hafen von Taicang, Provinz Jiangsu

Die Strafzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus ­China, die die EU am 4. Juli in Kraft setzen will: Sie waren das zentrale Thema der Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende in die Volksrepublik. Die wichtigste Botschaft lautete: Es wird noch verhandelt. Habeck bestätigte am Samstag in Beijing, er habe sich von Handelskommissar Valdis Dombrovskis versichern lassen, dass in der Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Ebenfalls am Samstag gab das chinesische Handelsministerium bekannt, sein Hausherr Wang Wentao habe sich soeben mit Dombrovskis in einer Videokonferenz auf konkrete Gespräche geeinigt. Auch Habeck trieb die Sondierungen voran. Resultate gab es vorläufig nicht – und die Umstände, die die China-Reise des deutschen Ministers prägten, boten eher wenig Anlass für Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Streits.

Es begann schon mit der Zusammensetzung der Wirtschaftsdelegation. Prominente Gegner der EU-Strafzölle gegen Elektroautos aus China sind vor allem die deutschen Kfz-Konzerne, deren Spitzenmanager sich mehrmals öffentlich gegen die Maßnahme positioniert haben. Als Bundeskanzler Olaf Scholz im April nach Beijing flog, hatte er die Chefs von BMW und Mercedes in seiner Delegation dabei. Habeck reiste in Begleitung von zwölf Mittelständlern. Wie nun aber aus einer aktuellen Analyse des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht (vgl. Text unten), ist in deren Kreisen breite Zustimmung zu Strafzöllen und auch zu Sanktionen gegen die chinesische Wirtschaft vorhanden. Das muss zwar nicht auf die mitreisenden Unternehmen selbst zutreffen. Ein erheblich weniger konsensorientierter Ton war aber bereits mit dem Verzicht auf eine Mitnahme offener Strafzollgegner aus der deutschen Industrie gesetzt.

In Beijing hatte schon vorab Skepsis geherrscht – auch deswegen, weil der Grünen-Politiker Habeck als Befürworter einer schärferen Konfrontation gegenüber der Volksrepublik bekannt ist, wenngleich er bislang noch nicht so tief in den diplomatischen Mistkübel gegriffen hat wie seine Parteikollegin Annalena Baerbock: Die Außenministerin hatte Chinas Präsidenten Xi Jinping im September als »Diktator« beschimpft. Entsprechend zurückhaltend war man auf chinesischer Seite, wie berichtet wird, bereits vorab mit Gesprächsterminen für Habeck. Das zunächst in Aussicht gestellte Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang, der führend auch für außenwirtschaftliche Belange zuständig ist, wurde am Freitag kurzfristig abgesagt. Habeck reagierte verärgert; offiziell in Beijing, um den Handelskonflikt zu entschärfen, warf er China noch am Freitagabend vor, seinen Handel mit Russland auszubauen – und das sei »aus meiner Sicht falsch«.

Habecks Vorwürfe, die deutsche Medien prompt in die Öffentlichkeit transportierten, riefen schon zu Beginn der Gespräche ernste Spannungen hervor. Habecks erster Gesprächspartner, der Vorsitzende der Staatlichen Entwicklungskommission, Zheng Shanjie, attackierte die geplanten EU-Strafzölle offiziell als »nicht akzeptabel«. Vorwürfe, chinesische Unternehmen fluteten die Weltmärkte und insbesondere Europa mit ihrer Überproduktion, seien »absurd«. Habeck legte prompt noch eine Schippe drauf, warf Beijing eine »direkte Unterstützung« der russischen Regierung vor und attackierte Zheng. N-TV zitierte ihn mit der Aussage: »Unser direktes Verhältnis ist jetzt schon negativ beeinflusst«. Gesprächsteilnehmer äußerten anschließend, die Debatte zwischen Habeck und Zheng sei »intensiv« gewesen. Der Begriff lässt eine wohl recht lautstark geführte Auseinandersetzung zwischen beiden Seiten erahnen. Habecks Gespräch mit Handelsminister Wang soll ähnlich verlaufen sein.

Wie weiter? Immer wieder ist schon vor dem Wochenende darauf hingewiesen worden, dass über die Strafzölle die EU entscheidet, dass Habeck also formal gar nicht über sie verhandeln kann. Das ist freilich nur die Theorie. Dass in der Praxis die stärkste Macht der EU ein gewichtiges Wörtchen mitredet, zumal sie unter allen Mitgliedstaaten das mit Abstand größte China-Geschäft unterhält und deshalb bei einer Eskalation der Spannungen das größte Risiko trägt, liegt auf der Hand. Aus Habecks Medienentourage hieß es am Wochenende, der scharfe Ton, den der Minister in Beijing angeschlagen habe, sei bewusst gewählt worden: Berlin sei entschlossen, diesmal »Härte« zu zeigen. Man könne sich das leisten, weil China aufgrund des eskalierenden Konflikts mit den USA auf sein Europageschäft angewiesen sei. Ob diese Rechnung aufgeht, ist freilich ungewiss: Die Volksrepublik hat am Wochenende erneut bekräftigt, sie werde, sollten die angekündigten EU-Strafzölle am 4. Juli wirklich in Kraft treten, mit aller Schärfe reagieren.