Markus Schreiber/AP Photo Wirkt erwartungsvoll: Der Kanzler vor der Ankunft des argentinischen Präsidenten Javier Milei am Sonntag in Berlin

Militärischer Empfang kurzfristig abgesagt, keine gemeinsame Pressekonferenz: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf sich am Sonntag in seinem Berliner Amtssitz hinter verschlossenen Türen mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei. Für das Gespräch war eine Stunde vorgesehen – auf Wunsch Mileis, wie es von deutscher Seite hieß. Vor dem Kanzleramt protestierten während der Begrüßung mehrere Dutzend Demonstranten mit Plakaten gegen den in Argentinien trotz Krise populären »Anarchokapitalisten«.

Milei war am Samstag in der Bundesrepublik eingetroffen und hatte in Hamburg unter Jubel der 200 Anwesenden die Medaille der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft erhalten – in Anwesenheit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und des Vorsitzenden der Werteunion Hans-Georg Maaßen. Der Präsident der Gesellschaft, der Ökonom Stefan Kooths, erklärte in seiner Laudatio, die umgehend auf faz.net veröffentlicht wurde: »Sie gehören zu jenen seltenen politischen Bahnbrechern, die glücklicherweise zuweilen in höchster Not auftauchen, um einem ökonomischen und dabei meist auch gesellschaftlich zerrütteten Land die Chance zu geben, aus den Sackgassen herauszufinden, in die es die Blockaden des Interventionismus geführt haben.« Milei stehe für einen »grundlegenden Kurswechsel ohne populistische Versprechungen auf billige Lösungen (…) Ohne die paternalistische Attitüde eines immer weiter wuchernden Wohlfahrtsstaats, der am Ende nur das wachsende Elend verwaltet.«

Der Internationale Währungsfonds (IWF), der Milei bereits Hilfen in Milliardenhöhe gewährt hat, rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung des Landes um 2,8 Prozent im laufenden Jahr. Nach Angaben der Katholischen Universität Argentiniens leben knapp 56 Prozent der Menschen in Argentinien unter der Armutsgrenze und rund 18 Prozent in extremer Armut.

Bei einem Aufenthalt in Madrid am Freitag war kein Treffen mit Spaniens sozialistischem Regierungschef Pedro Sánchez vorgesehen. Milei hatte das Ehepaar Sánchez im Mai als »korrupt« bezeichnet und drastisch beleidigt.