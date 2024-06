»Calum Baird auf Deutschland-Tournee«. Der Singer-Songwriter aus Schottland ist bekannt durch seine Auftritte bei Veranstaltungen der Tageszeitung junge Welt und des Kulturmagazins Melodie & Rhythmus – zuletzt spielte er beim Victor-Jara-Konzert. Mehr Informationen zur Tournee: calumbaird.com. Sonnabend, 22.6., 20 Uhr. Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Calum Baird

»Klassik in den Kämpfen ihrer Zeit. Personen, Werke, Zusammenhänge, Gebrauchsweisen in der Musik«. Buchvorstellung mit jW-Autor Kai Köhler. Es geht um das Politische der »klassischen« Musik, die oft als bloße Repräsentationskunst unterschätzt wird. Viele Komponisten nahmen an den Kämpfen ihrer Zeit Anteil, viele ihrer Werke sind politisch. Vorgestellt werden bürgerliche Komponisten, vor allem aber sozialistische Musiker wie Hanns Eisler und Paul Dessau sowie sowjetische Musik. Donnerstag, 27.6., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Das Hannes Zerbe Jazz Orchester Berlin spielt Jimi Hendrix«. Mit 17 Musikerinnen und Musikern und der Schauspielerin Heide Bartholomäus spielt Hannes Zerbe wohl das letzte Mal in Berlin die vom Jazzer selbst einzigartig interpretierten Hendrix-Songs. Interessant dabei ist, dass Hendrix’ skurrilen und poetischen Texte in adäquater deutscher Umsetzung einbezogen sind und von der Schauspielerin interpretiert werden. Donnerstag, 27.6., 20 Uhr. Ort: Wabe, Danziger Str. 101, Berlin. Veranstalter: Hannes Zerbe