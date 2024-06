Nachschlag: Stabile Klassengesellschaft

IMAGO/Pond5 Images »Natürliche Richtigkeit«: Herrenhaus Margam Castle in Wales

Der Earl of Leicester haust in einem beachtlichen Schloss und ist ein freundlicher Mann. Eben erst hat er für seinen kollegialen Umgang mit seinen Mitarbeitern einen Preis als bester Arbeitgeber der Region erhalten. Ein guter Patriarch, der zugleich weiß, dass es mit der Einteilung der Gesellschaft in oben und unten schon seine natürliche Richtigkeit hat. Das Problem mit der sozialen Ungleichheit ist ihm eines des mangelnden Ehrgeizes. Zu viele Menschen gingen deshalb nicht arbeiten, weil sie staatliche Unterstützung erhalten. Die Lösung: weiter runter mit den Sozialleistungen. Einen wie den Earl ficht die britische Misere nicht an, die Armut kommt halt von der Povertee. Sozialer Protest darf aber von den Habenichtsen in den Städten Nordenglands einstweilen auch nicht erwartet werden. Im ähnlich armen Wales verknüpft eine linke Partei das Problem mit der Forderung nach nationaler Autonomie. Erhellendes, aber am Ende, was denn sonst, sozialreformerisch-versöhnlerisches Gesellschaftsporträt der britischen Insel. (brat)