So und nicht anders: Das ­Wacken Open Air ausverkauft, die Vorfreude ungebremst, das Billing illuster as fuck! Neben Metallegenden wie ­Accept und Armored Saint stehen vom 31. Juli bis 3. August auch Rocklegenden wie Dokken und Alcatrazz auf dem Programmzettel, der von Behemoth bis zu den Butcher Babies kaum Buxen trocken lässt. Zumal sicher auch Baroness mit der großartigen Gina Gleason und The Black Dahlia Murder ohne den großartigen Trevor Strnad (R. I. P.) den Nachweis hinterlegen werden, dass die Musik der harten Gangart mit vielfältigsten Qualitäten glänzen kann. Mit Red Fang, Uada und Pain finden denn auch verschiedene Größen der aktuellen Szenen den Weg in die niederdeutsche Tiefebene. Wer mag, kann dabei dem Personenkult frönen, ganz nach Gusto bei Gene Simmons, Suzi Quatro oder Sebastian Bach (­junior). Und das eh schon globale Metal Battle lässt zum mittlerweile 20jährigen gleich neun frühere Teilnehmer an den Ort ihres Triumphs zurückkehren. Treue Seelen sind das eben, auf beiden Seiten der PA.