Slowakei löst öffentlichen Sender auf

Bratislava. In der Slowakei hat das Parlament der Auflösung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt RTVS zugestimmt. Der Abstimmung in Bratislava am Donnerstag abend waren monatelange Proteste der Opposition und von Mitarbeitern des Senders vorausgegangen. Parlamentarier der Opposition boykottierten die Abstimmung. Die Kulturministerin Martina Šimkovičová sowie Ministerpräsident Robert Fico hatten die Berichterstattung als voreingenommen kritisiert. Sie konnten aber den noch von einer früheren Parlamentsmehrheit für eine Amtsperiode bis 2027 gewählten Generaldirektor und sein Team nicht absetzen. RTVS soll ab 1. Juli durch eine neue Sendeanstalt namens STVR ersetzt werden. (dpa/jW)