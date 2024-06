Trump hat mehr Wahlkampfspenden

Washington. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press am Freitag berichtete, hat der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump im vergangenen Monat deutlich mehr Wahlkampfspenden eingesammelt als US-Präsident Joseph Biden. Laut den Unterlagen, die demnach am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurden, löste Trumps strafrechtliche Verurteilung eine wahre Spendenexplosion im republikanischen Lager aus. Zu Trumps Vorsprung von insgesamt 60 Millionen US-Dollar im Mai trug zudem eine Großspende in Höhe von 50 Millionen Dollar durch einen US-Milliardär bei. Bidens Team und die Demokratische Partei brachten im Mai 85 Millionen Dollar zusammen und meldeten am Ende des Monats 212Millionen Dollar in der Wahlkampfkasse. In den USA soll im November gewählt werden.(jW)