Nukleargespräche zwischen den USA und China

Beijing. Die USA und China haben im März an Gesprächen über Atomwaffen teilgenommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete. Die Vertreter Beijings versicherten ihren US-Kollegen, dass sie in bezug auf Taiwan auf atomare Drohungen verzichten würden, so zwei US-amerikanische Delegierte, die an dem Treffen in Shanghai teilnahmen. »Sie haben der US-Seite mitgeteilt, dass sie absolut überzeugt sind, in der Lage zu sein, in einem konventionellen Kampf um Taiwan zu siegen, ohne Atomwaffen einzusetzen«, sagte der Wissenschaftler David Santoro, der US-Organisator der Gespräche, über deren Einzelheiten Reuters am Freitag zum ersten Mal berichtete. (Reuters/jW)