Toter nach Massenprotesten in Kenia

Nairobi. Nach Massendemonstrationen gegen geplante Steuererhöhungen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi wurde am Donnerstag laut Amnesty International ein Demonstrant erschossen. Mindestens 35 Menschen seien festgenommen worden. Tausende vorwiegend junge Menschen brachten bei landesweiten Demonstrationen ihren Ärger über von der Regierung geplante Steuererhöhungen zum Ausdruck. Die Proteste hatten bereits am Dienstag in Nairobi begonnen, bevor sie sich landesweit ausbreiteten. Stunden nach Beginn der Proteste war die Regierung bereits zurückgerudert und hatte einige der vorgesehenen neuen Steuererhöhungen zurückgenommen. (dpa/AFP/jW)