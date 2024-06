Stromausfälle auf dem Balkan wegen Hitzewelle

Podgorica. Auf dem Balkan ist aufgrund einer Hitzewelle die Stromversorgung großräumig ausgefallen. In Montenegro meldete das größte Versorgungsunternehmen am Freitag Ausfälle in weiten Teilen des Landes. Der sprunghaft gestiegene Stromverbrauch habe das Netz zusammenbrechen lassen, sagte Energieminister Saša Mujović örtlichen Medien. Im benachbarten Kroatien waren laut Medienberichten große Gebiete entlang der Küste ohne Strom. Der Versorger HEP sprach von »internationalen Störungen der Stromversorgung«. In Bosnien-Herzegowina gab es einen vollständigen Stromausfall in der Hauptstadt Sarajevo. Die genaue Ursache war laut einer Sprecherin des örtlichen Versorgungsunternehmens zunächst unklar, wahrscheinlich sei jedoch eine »Überlastung«. Ausfälle wurden auch aus Albanien gemeldet. Energieminister Florian Seriani sprach von regionalen Pannen. (AFP/jW)