Gaza: Israel greift erneut humanitäre Zone an

Gaza. Am Freitag sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mindestens 20 Zivilisten ums Leben gekommen. In der Nacht zuvor war zudem ein Gebiet in der Stadt Khan Junis angegriffen worden, das als humanitäre Zone ausgewiesen ist. Israel behauptete, dort habe sich eine Raketenabschussstelle befunden. Auch in Rafah haben sich die Kämpfe am Donnerstag und Freitag verstärkt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigte sich am Freitag besorgt über die Auswirkungen der Hitzewelle auf die humanitäre Lage im Gazastreifen. So sagte der WHO-Vertreter für den Gazastreifen und das Westjordanland, Richard Peeperkorn, dass die Vertreibung in den vergangenen Wochen »in Kombination mit der Hitze zu einem Anstieg der Erkrankungen führen kann.« Infolge der hohen Temperaturen sei das Wasser verschmutzt und Lebensmittel verdürben viel schneller. (Reuters/dpa/jW)