Keine Exmatrikulation nach Rassismusvorfall

Hamburg. Eine an dem rassistischen Vorfall in einer Sylter Bar beteiligte Studentin darf weiter an ihrer Hochschule studieren. Zu diesem Ergebnis sei der Exmatrikulationsausschuss der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg gekommen, teilte die HAW am Donnerstag mit. Ein bis Ende Juli ausgesprochenes Hausverbot bleibe aber bestehen. Der Ausschuss hätte die Verhältnismäßigkeit abgewogen, da es sich bei einer Exmatrikulation um einen schweren Grundrechtseingriff handele, hieß es. Der Vorfall war vor einem Monat bekannt geworden, als ein Video im Internet kursierte, das zeigte, wie junge Menschen zur Melodie des Lieds »L’amour toujours« von Gigi D’Agostino rassistische Parolen grölen. (dpa/jW)