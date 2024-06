Nachschlag: Walden

Lions Gate/imago images/Everett Collection Überleben im Wald, wo Jennifer Lawrence mit Pfeil und Bogen Eichhörnchen fürs Abendbrot jagt

Kulturkritik für Kinder: Die Spektakelgesellschaft, der Profisport, das Reality-TV, Propaganda, Autoritarismus, »Brot und Spiele« usw. »Kulturkritik« ist oft ziemlich krude, naiv und eben kulturpessimistisch. Es steht schlimm mit uns und unseren Städten, es hilft nur der Wald. Zufällig ist ein Wald auch Austragungsort des Killerspiels. Die Gefahren und Eigenheiten des Waldes – Brände, giftige Wespen, noch giftigere Beeren, Mangel an Orientierung und Supermärkten – gehören zum Ausscheidungsverfahren. Der Wald ist natürlich simuliert. Er wurde im Regieraum in der großen Stadt designt. Es geht also um mehr als den Gegensatz zwischen dem armen Land und der bösen Stadt. Die Hauptstadt von Panem ist ein Ort »spätrömischer Dekadenz«, wo die Leute Venia, Flavius oder Octavia heißen und Modedesigner, TV-Produzenten und Rosenzüchter das Sagen haben. Tiefes Unbehagen herrscht angesichts der Prinzipien des großen Schwachsinns, der sich längst als Einheit der Gegensätze z. B. von Spektakel und Kritik schon sieht. (aha)