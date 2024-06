Nachschlag: Waffen des Diktators

ARTE/GoGoGo Films Neun Stunden am Tag, sechs Tage die Woche schuften in der sowjetischen Waffenfabrik für den Sieg über den Faschismus

Die sowjetische Wirtschaft fällt nach dem Einmarsch der Wehrmacht am 22. Juni 1941 in einen Schockzustand. Doch nur einen Tag später gibt Stalin den Befehl, die kriegsentscheidende Rüstungsindustrie vom Westen in den Osten der UdSSR transportieren zu lassen. Mit unmenschlichen Anstrengungen demontieren die Arbeiter ihre Maschinen, laden sie auf Eisenbahnwagons und bauen die Fabriken am Ural wieder auf. Nach wenigen Wochen stabilisiert sich die Rüstungsindustrie. Die Techniker produzieren bald mehr Panzer und Flugzeuge als die Deutschen. »Eine Armee einfacher Leute, die fernab der Kriegsschauplätze für den Sieg kämpft«, schafft es mit den Soldaten an der Front, Hitlerdeutschland die Stirn zu bieten. Die T-34-Panzer aus der Massenproduktion sind dem deutschen »Tiger«-Panzer zahlenmäßig überlegen. Der Diktator erkläre sich zum alleinigen Sieger, ohne einen Gedanken an die einfachen Leute in den Fabriken zu verschwenden, so die verkürzte Einordnung der Arte-Historiker. (bk)