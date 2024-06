Innenministerium Baden-Württemberg/dpa

Zu einer bereits im vergangenen Jahr abgefangenen Drogenlieferung mit Rekordvolumen haben am Montag Behördenvertreter neue Einzelheiten bekanntgegeben. Ermittler hatten nach einem Tipp der kolumbianischen Polizei mehr als 35 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 2,6 Milliarden Euro beschlagnahmt, davon fast 25 Tonnen im Hamburger Hafen, weitere acht in Rotterdam und in Kolumbien fast drei Tonnen. NRW-Innenminister Benjamin Limbach feierte die Beschlagnahme als »Coup«. Laut UN-Schätzungen wurden im Jahr 2020 rund 2.000 Tonnen Kokain produziert. (AFP/jW)