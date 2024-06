Leipzig: Mordanklage nach »Tag X«

Leipzig. Gut ein Jahr nach dem sogenannten Tag X in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft einen 25jährigen wegen versuchten Mordes in zwei Fällen in Tateinheit mit dem Führen von verbotenen Gegenständen und dem Herbeiführen einer Explosion angeklagt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Auch Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte werden ihm vorgeworfen. Der Beschuldigte soll am 3. Juni 2023 Brandsätze, Steine und Pyrotechnik auf Polizisten geworfen haben. Dabei soll der Mann billigend in Kauf genommen haben, dass die Polizisten tödliche Verletzungen erleiden könnten. Diese wurden allerdings gar nicht verletzt. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach Polizeiangaben durch Bewurf insgesamt 18 Polizisten verletzt. Diese Verletzungen werden aufgrund des angeklagten gemeinschaftlichen Handelns auch dem 25jährigen zugerechnet. (AFP/jW)