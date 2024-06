Christian Mang In Bildungseinrichtungen werden Kinder antiziganistisch diskriminiert (Berlin, 3.6.2016)

Die deutsche Polizei war historisch eine der zentralen Instanzen des Antiziganismus, daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein Beispiel: Ein Ehepaar wurde auf dem Weg zum Recyclinghof kontrolliert, der mitgeführte Müll wurde für Diebesgut gehalten und ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Bund (MIA) sowie ihre fünf regionalen Meldestellen in Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen hat am Montag ihren zweiten Jahresbericht vorgestellt, dessen Schwerpunkt bei Antiziganismus der Polizei liegt. Demnach wurden im Jahr 2023 bundesweit 1.233 antiziganistische Vorfälle erfasst.

Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (621 Vorfälle). Das Dunkelfeld dürfte um ein Vielfaches größer sein als in dem 70 Seiten starken Bericht. Die erfassten Vorfälle lassen sich sechs Vorfallarten zuordnen: Neben zehn Fällen extremer Gewalt, 40 Angriffen, 27 Sachbeschädigungen und 46 Bedrohungen wurden 600 Fälle verbaler Stereotypisierung erfasst.

Außerdem wurden 502 Fälle antiziganistischer Diskriminierung dokumentiert, häufig von staatlichen Institutionen wie Ämtern, Bildungseinrichtungen, Gerichten oder eben der Polizei. In vielen Fällen waren Polizeibeamte an Diskriminierungsfällen beteiligt und es kam zu unverhältnismäßigen Gewaltanwendungen. Die MIA hat drei Fälle extremer Gewalt durch Polizisten dokumentiert; so hätten Beamte in einem Wohnheim für Geflüchtete ihren Polizeihund auf einen am Boden liegenden, bereits mit Handschellen gefesselten Mann losgelassen. Das Tier habe den Rom schwer verletzt.

Mehr als 17 Prozent der Fälle (212) ereigneten sich in Bildungseinrichtungen, rassistische Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Sie erfahren antiziganistisches Mobbing und physische Angriffe durch Mitschüler, aber auch durch Lehrkräfte. »Hunderte antiziganistische Vorfälle stehen mit der staatlichen Bürokratie im Zusammenhang, im Bildungssektor, in kommunalen Behörden oder in Arbeitsämtern«, sagte Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, gegenüber junge Welt. Dieser institutionelle Antiziganismus müsse endlich konsequent durch die Politik und die Amtsleitungen sanktioniert und geächtet werden. »Dafür muss auch der Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf den öffentlichen Sektor ausgeweitet werden«, forderte Rose.

Ungeachtet der historischen Schuld gegenüber Roma schiebt die Bundesregierung Angehörige dieser Gruppe medienwirksam in großer Zahl ab. »­Ukrainische Roma-Geflüchtete zählen zu den Gruppen, die Opfer antiziganistischer Handlungen werden. Sie erfahren Diskriminierung durch Polizeibeamte, Mitarbeitende der Deutschen Bahn, der Verwaltung, Flüchtlingsunterkünfte und Schulen«, erklärte MIA-Geschäftsführer Guillermo Ruiz Torres auf jW-Anfrage.

Geflüchtete Roma aus der Republik Moldau erführen ähnliche Diskriminierungsmuster. Ihre Anträge auf Asyl werden in der Regel ohne gründliche Prüfung abgelehnt, weil die Republik Moldau von der Bundesregierung als »sicherer Herkunftsstaat« eingestuft wurde. Das verkennt die prekäre Lebenssituation von Roma, die dort Betroffene systematischer antiziganistischer Diskriminierung und gewaltsamer Übergriffe sind. »Wir lehnen die Abschiebungen von Roma in die Republik Moldau ab. Dabei verweisen wir auch explizit auf die historische Verantwortung Deutschlands für den Schutz von Sinti und Roma, die im deutschen Faschismus verfolgt und ermordet wurden, und deren Nachkommen«, sagte Ruiz Torres.