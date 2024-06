MICHAEL BUHOLZER/Pool via REUTERS Die Mischung soll wohl weltweite Geltung vortäuschen: Zwischen dem ghanaischen Präsidenten Akufo-Addo (l.) und Chiles Staatschef Boric (2. v. r.) präsentiert sich Gastgeberin Amherd (M.) am Sonntag in Stansstad

Auf der Konferenz bei Luzern zum Ukraine-Krieg lagen keine großen Hoffnungen. Die Bezeichnung »Friedensgipfel« wurde durch den Ausschluss Russlands zum Etikettenschwindel. Viele der 92 Teilnehmerstaaten kamen nur, weil die Schweizer Gastgeber gegenüber Kiew darauf bestanden, dass über lediglich drei von den zehn Punkten des »Friedensplans« von Wolodimir Selenskij gesprochen wurde.

Das hinderte die aus der Ukraine Angereisten nicht, Bern zu verärgern. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk verkündete, man habe nie eine Delegation aus Moskau dabeihaben wollen. Die Kiewer können vor Kraft kaum laufen. Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kommentierte am Sonntag eingeschnappt: »Das macht die Bezeichnung ›Friedensgipfel‹ von Anfang an zur Farce, lässt die Schweiz wie eine PR-süchtige Marionette dastehen.« Hinzu kämen in der Ukraine »demokratische Defizite« und ein »Korruptionsproblem«. Die Eidgenossen lassen sich nicht so gern vorführen wie die deutsche Unterwürfigkeitskoalition, die beim Selenskij-Besuch drei Tage lang Notstand in Berlin inszenierte.

Das soeben mit geklauten 50 Milliarden US-Dollar von den G7 geschmierte Kiew folgt jedem Wink aus Washington und Brüssel. Das tat es schon im Frühjahr 2022, als es Verhandlungen mit Russland stoppte. Deren Ergebnisse dokumentierte die New York Times (NYT) am Sonnabend und kam wie Foreign Affairs im April zu dem Schluss, dass »die Fragen, die in jedem künftigen Friedensabkommen angegangen werden müssen«, bereits damals »im Mittelpunkt der Verhandlungen« standen und »in bemerkenswerter Detailliertheit erörtert wurden«.

Die NYT merkte an, dass Verhandlungen gegenwärtig an den »unrealistischen« Forderungen Kiews scheitern, die NZZ nannte das »Kommunikationsverweigerung«. Beim »Gipfel« in Luzern kamen daher die grundlegenden Probleme, die dem Krieg zugrunde liegen, gar nicht erst auf die Tagesordnung. Ob es dabei bleibt, ist offen. Die Unisonoablehnung des Angebots, das Wladimir Putin am Freitag gemacht hatte, als »Diktatfrieden« (Olaf Scholz) durch NATO und Kiewer Führung besagt: Da sollen Spielräume nicht ausgelotet werden. Auf die machte Putins Pressesprecher am Sonntag noch einmal aufmerksam.

Die Abschlusserklärung von Luzern setzt aber einen neuen Akzent. Sie fordert die Einbeziehung »aller Parteien« in den Friedensprozess. Solche Widersprüche deuten auf Uneinigkeit. Die Teilnahme Moskaus, die Scholz sogar per Bild am Sonntag verlangte, wäre ein Bruch mit der bisherigen Position. Sollte es dazu kommen, hätte sich die Konferenz in der Schweiz doch gelohnt.