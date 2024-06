ALESSANDRO DELLA VALLE/Pool via REUTERS Die vermutlich auch künftige Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Sonntag in der Schweiz

Die bisherige und vermutlich auch künftige Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, will in der Diskussion um den EU-Beitritt der Ukraine offenbar Fakten schaffen. Schon in diesem Monat sollten die Beitrittsverhandlungen mit dem Land aufgenommen werden, sagte sie vergangene Woche auf der »Wiederaufbaukonferenz« in Berlin. Als möglicher Termin für den Startschuss der Gespräche wurde in Brüssel der 25. Juni genannt, also in einer Woche.

Von der Leyen begründete ihre Initiative in erster Linie moralisch: Die Ukraine habe es »verdient«, in die EU aufgenommen zu werden. Sie habe alle Reformen abgeschlossen, die Brüssel von ihr verlangt habe. Das widerspricht zwar allen Berichten über anhaltende Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit und das Korruptionsproblem der Ukraine, aber das soll jetzt alles nicht mehr gelten. Der ukrainischen Gesellschaft soll ein Signal gesendet werden, dass es sich trotz allem lohne, das Land für die EU-Perspektive zerstören zu lassen.

Faktisch ist es nicht nur die Kommissionschefin, die jetzt aufs Tempo drückt. In den letzten Wochen hatten mehrere Mitgliedstaaten unter Führung Frankreichs verlangt, die Verhandlungen noch zu beginnen, bevor am 1. Juli das als »ukraineskeptisch« verschrieene Ungarn turnusmäßig den Ratsvorsitz übernimmt. Das ist eine Funktion mit in erster Linie geschäftsführenden Aufgaben, und darin liegt auch die Möglichkeit für den Ratsvorsitz, Projekte zu beschleunigen oder zu verzögern.

Trotzdem stellt sich die Frage, warum sich die EU hier selbst unter Zeitdruck setzt. Schließlich ist nach Ungarn in der ersten Jahreshälfte 2025 Polen mit dem Ratsvorsitz an der Reihe, und der Regierung in Warschau kann es mit der Aufnahme der Ukraine in die »euroatlantischen Strukturen« zumindest nach außen nicht schnell genug gehen. Allerdings ist der Beginn von Beitrittsverhandlungen noch nicht der Beitritt selbst. Das zeigt das Beispiel der Türkei, mit der seit über 20 Jahren angeblich solche Verhandlungen stattfinden, in der Praxis aber nichts passiert.

Ein EU-Beitritt der Ukraine würde absehbar das gesamte Finanzgefüge der EU auf den Kopf stellen. Er würde bedeuten, dass nicht nur die bestehenden Transferleistungen an ärmere Mitgliedstaaten so gut wie vollständig in die Ukraine umgeleitet werden müssten; die Länder, die heute von diesen Leistungen profitieren, würden auf einen Schlag zu Nettozahlern. Auf welche internen Schwierigkeiten das in manchen Mitgliedstaaten stoßen würde, haben die Bauernproteste in Polen und anderswo zuletzt wieder gezeigt. Denn mit einem ukrainischen EU-Beitritt wäre der Agrarindustrie des Landes der ungehinderte Marktzugang nicht mehr zu verwehren, und die bestehende Landwirtschaft der EU hätte das Nachsehen.

Möglicherweise ist das sogar der Hintergedanke dabei, dass der Beitrittsprozess so forciert werden soll, dass das halbe Jahr der ungarischen Ratspräsidentschaft nicht ausgesessen werden soll. Erstens sind die Agrarsubventionen der EU vom Standpunkt ihrer angestrebten Verwandlung in eine im imperialistischen Sinne handlungsfähige Großmacht unproduktiv ausgegebenes Geld; zweitens würden billige ukrainische Agrargüter, die in den Warenkorb des Massenkonsums eingehen, den Wert der Arbeitskraft in der EU senken und damit Lohnsenkungen ermöglichen. Die sind wiederum aus Brüsseler Sicht wünschenswert, um auf den Weltmärkten über den Kostpreis europäischer Produkte konkurrieren zu können.

Generell ist die Beschleunigung des Beitrittsprozesses mit der Ukraine das implizite Eingeständnis der EU, dass sie den Großteil der Wiederaufbaukosten für das Land ohnehin wird aufbringen müssen. Das könnte im übrigen der Grund dafür sein, dass in den ansonsten maximalistischen Forderungen Russlands an die Ukraine vom Freitag ein Punkt fehlte: Zu einem möglichen EU-Beitritt äußerte sich Wladimir Putin nicht, forderte also auch nicht, ihn auszuschließen wie den zur NATO. Ihm kann es recht sein, wenn die EU die Folgekosten des Krieges übernimmt, nachdem nicht absehbar ist, wie Russland – außer im Falle einer militärischen Niederlage – dazu verpflichtet werden könnte; wenn sich die EU über die im Zusammenhang mit einem ukrainischen Beitritt absehbaren Verteilungskonflikte zerstreiten sollte, gilt das erst recht.