Essen: Kein Widerstand gegen AfD-Parteitag

Essen. Die Stadt Essen gibt ihren Widerstand gegen den geplanten AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle auf. Die Fraktionen hätten sich verständigt, nicht weiter gerichtlich gegen den Parteitag Ende Juni vorzugehen, sagte am Sonntag eine Sprecherin der Stadt. Am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass die Stadt Essen der AfD die Grugahalle zur Verfügung stellen müsse. Die Stadt Essen habe nun entschieden, nicht in die nächsthöhere Instanz zu gehen. (dpa/jW)