Sinovac verurteilt geheime US-Kampagne

Beijing. Das Unternehmen Sinovac hat das Programm der USA gegen seinen Impfstoff verurteilt. Solche Kampagnen könnten sich in Misstrauen zwischen Wissenschaft und öffentlicher Gesundheit auswirken, erklärte der führende Impfstoffhersteller Chinas laut Global Times am Sonntag. Ein Reuters-Bericht hatte am Freitag aufgedeckt, wie das Pentagon mit einer geheimen Kampagne zu Beginn der Covid-19-Pandemie auf den Philippinen Zweifel an der Sicherheit und der Wirksamkeit von Impfstoffen und anderen lebensrettenden Hilfsgütern aus China säen wollte. Mit mindestens 300 gefälschten Internetkonten wurde im besonders vom Coronavirus betroffenen Land eine Antiimpfkampagne erzeugt. (jW)