»Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat«. Wir fordern die sofortige Freilassung von Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal! Montag, 17. Juni, 18 Uhr. Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Regionalgruppe der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba und die Solidaritätsgruppen Freiheit für Mumia Abu-Jamal und Freiheit für Leonard Peltier

»Aufstieg der radikalen Rechten in Europa am Beispiel des Front National«. Vortrag mit Diskussion. Es referiert Sebastian Chwala. Es wird dabei um den Aufstieg der Rechten am Beispiel des Front National in Frankreich gehen; ihre soziale Basis bestehend aus Arbeiterschaft, altes Kleinbürgertum/neue abstiegsbedrohte Mittelschicht wird in den Mittelpunkt gestellt. Montag, 17. Juni, 20 Uhr. Ort: GEW Konferenzraum, Schwanallee 27. Marburg. Veranstalter: DKP Marburg, Marburger Linke, KPF

»Der Kuaför aus der Keupstraße«. Dokumentarfilm von Andreas Maus. Am Nachmittag des 9. Juni 2004 explodiert eine Nagelbombe vor dem Geschäft des Friseurs Özcan Yildirim in der Kölner Keupstraße. Bald wird er von den ermittelnden Behörden verdächtigt, der Täter mit Verbindungen zur Schutzgeld- oder Drogenmafia zu sein. Nicht nur er wird kriminalisiert, sondern eine ganze Straße. Es wird sieben Jahre dauern, bis der NSU enttarnt wird. Donnerstag, 20. Juni, 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN Frankfurt am Main