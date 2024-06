Nachschlag: Gerichtsfernsehen

Bernd Elmenthaler/IMAGO Amira Mohamed Ali

Eine gegen alle. So geht im Westen, wenn überhaupt, audiatur et altera pars. Diesmal saß Amira Mohamed Ali (BSW) bei Maybrit Illner vor Gericht. Alles wie gehabt. Die FAZ erkannte »Kremlpropaganda« einer »kommunistisch durchgeknallte(n) Agitatorin« (das galt Sahra Wagenknecht) und meinte, die BSW-Vertreterin »spulte ihre vorgefertigten Phrasen ab«. Linke Kriegsuntüchtigkeit würde »auch im Ausland« scharf kritisiert. Ein Ausland, das, abgespeckt auf bislang zehn Westprozent der Weltbevölkerung, zu über 90 Prozent die FAZ nicht liest. Als indes Wolfgang Ischinger, einst Chef der Münchner »Sicherheitskonferenz«, die von aufgeklärter Seite wiederholt beschworene Gefahr eines vom Westen provozierten Atomkriegs als »infame Verdrehung der Wahrheit« geißelte, fand linke Offensive leider nicht statt. Ein kleiner Verband russischer Kriegsschiffe – Kubakrise 2.0 – deutet die Perspektive an. Da erinnert eine Weltmacht die andere an die alte Wahrheit: Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem andern zu. (sts)