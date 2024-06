Die französische Chansonsängerin Françoise Hardy ist tot. Wie ihre Familie am Mittwoch bestätigte, starb sie am späten Dienstag abend im Alter von 80 Jahren in Paris. Ihre melancholischen Lieder machten die Sängerin mit der zarten Stimme schon früh zu Star: Gleich ihr erstes Lied »Tous les garçons et les filles« wurde 1962 ein enormer Hit. »In der Musik mag ich vor allem traurige Lieder, die da treffen, wo es weh tut«, sagte sie einmal dem Radiosender France Culture. Die hochgewachsene Französin galt in den 60er Jahren als Stilikone. (dpa/jW)