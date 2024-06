Die Verbindung von Festivalbesuchen und Vollrausch scheint sich zu lockern. So geht der Alkoholkonsum auf dem Nürnberger Musikfestival Rock im Park zurück, wie das Bayerische Rote Kreuz am Freitag mitteilte. Ein Grund seien gestiegene Ticketpreise: »Wer viel Geld ausgibt, will nicht riskieren, das Festival nicht richtig mitzubekommen.« Zudem gibt es inzwischen mehrere explizit alkoholfreie Feste. Das wohl bekannteste ist das Natural High Festival in der Nähe von Berlin. Im unterfränkischen Schweinfurt wurde kürzlich das angeblich erste alkoholfreie Weinfest Deutschlands gefeiert. Doch noch werden viele Musikfestivals von Bierkonzernen gesponsert. Laut der Suchthilfeorganisation Blaues Kreuz brauche es einen grundlegenden Wandel in der Festivalkultur. (dpa/jW)