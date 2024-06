Wachstumsmotor des Tages: Hanfmesse »Mary Jane«

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wahn des Kapitalismus: Auch auf das künftig per Gesetz »nichtkommerziell« angebaute Gras stürzen sich die Investoren …

Als es im Frühjahr hieß, in der BRD sei das Kiffen erlaubt worden, wollten die ersten sich schon durch Rauchschwaden zum nächsten Coffeeshop durchkämpfen. Aber wenn in der BRD etwas erlaubt wird, geht das mit einer solchen Regelungswut einher, dass die Genehmigung am Ende von einem Verbot kaum zu unterscheiden ist. Frei verkauft werden darf THC-haltiges Cannabis noch lange nicht. Angebaut werden darf es in umständlich registrierten Vereinigungen. Allerdings nur, wenn im Umkreis von 200 Metern keine Schule liegt. Oder ein Jugendklub. Oder ein Spielplatz. In Städten bleibt da kaum ein Fleckchen für »Grow-Container« übrig.

Trotzdem ist mit der »Teillegalisierung« ein kleiner Wachstumsmarkt entstanden, und die Industrie scharrt ja seit Jahren mit den Teufelshufen. Der große Rausch ist ihr die Goldgrube. Mit den Erwartungen wuchs die Hanfmesse »Mary Jane« in Berlin. Aus einer intimen Veranstaltung für Liebhaber in Kreuzberg ist über Nacht ein Massenevent auf dem Messegelände geworden. 400 Aussteller rechnen dort nun an diesem Wochenende mit 40.000 Besuchern.

Osram habe neulich eine »eigene Sparte für Cannabisaufzuchtbeleuchtung« verkauft, informierte der Geschäftsführer des Branchenverbands Cannabiswirtschaft, Jürgen Neumeyer, vor der Eröffnung der Messe am Freitag im DLF: »Beleuchtung ist immer ne große Frage, aber auch Bewässerung und Schalltechnik.« Wobei da nicht die empfindlichen Pflanzen vor Umgebungslärm geschützt werden sollen, sondern die lauten Lüftungen von »Grow-Boxes« isoliert.

In der Jugend erfreut sich das Zauberkraut wachsender Beliebtheit. Es macht dumm und fröhlich, aber vor allem antriebsschwach. Wenn also Industrie und Staat nun vom riesigen Schwarzmarkt ein Stückchen abhaben wollen, erscheint das in mancher Hinsicht als angemessene Antwort auf die fortschreitende Deindustrialisierung.