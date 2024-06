Nachschlag: Schule im Stahlgewitter

Alexander Welscher/dpa Pistorius hoch zu Panzer an der Ostfront in Litauen, die Schlacht um Kursk war ein Scheiß dagegen

Man traut der Generation Z, also den bis 2010 Geborenen, ja einiges an unterkomplexem Denken zu, aber so verblödet, wie die »Tagesthemen« suggerieren, kann sie nicht sein. Moderatorin Jessy Wellmer greift zunächst tief in die Floskelkiste: »Müsste Deutschland sich militärisch verteidigen, hätten wir hierzulande ein echtes Problem.« Die Angstmache geht weiter. Boris Pistorius hoch zu Panzer an der Ostfront in Litauen, die Schlacht um Kursk war ein Scheiß dagegen, diesmal gewinnen wir. Drängende Frage des Ministers: »Was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden?« Der Reporter gibt die Frage ungefiltert an Schüler weiter, die nicht erwarten können, vor dem Spieß strammzustehen. »Weil ich für mein Land kämpfen würde, weil es Spaß macht«, meint einer. Tschingderassabum, Säbelrasseln, Stahlgewitter! Sigmar Ga­briel voller Vorfreude kürzlich bei »Illner«: »Im Grunde müssen wir die Russen so niederkämpfen, wie das mal mit der Sowjetunion gelungen ist!« Der einstige Vizekanzler hat mit drei Töchtern gut reden, die sind vom Kriegsdienst verschont. (mme)