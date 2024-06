Hightech-Armee des Tages: IDF

x.com/clashreport/status/1801156678550687943 Back to the roots: Auch Pfeil und Bogen sollen zum Einsatz gekommen sein

Der Wille, alles in die Schlacht zu werfen, scheint groß auf seiten der Angehörigen der sogenannten Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), die an der Grenze zum Libanon Wache schieben. Im Internet kursiert ein Video, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Soldaten mit Hilfe eines selbstgebauten Katapults mittelalterlicher Art Brandsätze über eine Mauer schleudern, um dort Feuer zu legen. Die Voraussetzungen, damit größtmöglichen Schaden anzurichten, sind aufgrund einer Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit günstig. Laut dem Sender Al-Majadin sollen während des fortdauernden Kriegs durch israelische Angriffe bereits 800 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Libanon zerstört worden sein. Darunter befänden sich mehr als 50.000 Olivenbäume, von denen einige 300 Jahre alt gewesen sein sollen. Außerdem seien Tausende von Tieren ums Leben gekommen, darunter Schafe, Ziegen und Kühe.

Der Clip wurde sogleich wieder gelöscht, was aber seine Verbreitung auf Social Media nicht mehr verhinderte. Israelische Medien bestätigten am Donnerstag das Vorgehen. Demnach griffen die Soldaten auf vorsintflutliche Technik zurück, da die Luftwaffe nur schwer für entsprechende Militäraktionen zu gewinnen sei. Die Schleuder sei zum Einsatz gekommen, nachdem die libanesische Hisbollah als Reaktion auf die Tötung eines ihrer Kommandanten eine bisher beispiellose Welle von Angriffen auf Ziele in Israel gestartet hatte. Dabei mussten die IDF empfindliche Rückschläge hinnehmen. Sogar in die »Iron Dome« genannte Luftabwehr sollen Löcher gerissen worden sein. Der Stolz der sich für ihre Modernität rühmenden israelischen Rüstungsindustrie werden die Katapulte sicher nicht werden. Aber vielleicht schmeißt die Armee demnächst ja auch mit Schmutz und Unrat, statt Zivilisten mit Phosphorbomben zu traktieren.