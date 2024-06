Christoph Hardt/Panama Pictures/imago Kein Spielzeug: SPD-Wehrminister Boris Pistorius will hiesige Jugend »kriegstüchtig« machen

Sie opponieren gegen den Kriegskurs der Ampel, speziell der SPD unter Kanzler Olaf Scholz. 18 Sozialdemokraten haben dazu einen Appell verfasst: »Diplomatie? Oder mit voller Kraft in eine weltweite Katastrophe? Wir fordern einen sofortigen Strategiewechsel!« Der Aufruf lag in der Nacht zum Donnerstag jW exklusiv vor.

Erstunterzeichner sind prominente SPDler, die meisten aus Baden-Württemberg, darunter die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin und der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler. Auch der älteste Sohn Willy Brandts, Peter Brandt, hat unterschrieben. Und der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Die Aufrufer verlangen ein Ende der Eskalation des Ukraine-Kriegs, einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen der Konfliktparteien. Jetzt. Und nicht zuletzt fordern sie einen friedenspolitischen Diskussionsprozess in der SPD, so der Pressesprecher von »Mehr Diplomatie wagen – Baden-Württemberg-Gruppe«, Ulrich Bausch, am Donnerstag im jW-Gespräch.

Klaus Rose/imago Alte Zeiten: Juso-Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss 1982 anlässlich des SPD-Parteitags in München

Längst werde vieles, was Regierungschef Scholz lange ablehnte, geliefert. Mit deutschen Waffen könne Russland auf eigenem Territorium angegriffen werden. Erstmals seit dem Weltkriegsende. »Ein Tabubruch«, so Bausch. Statt Deutschland »kriegstüchtig« zu machen, brauche es diplomatische Initiativen, auch und gerade seitens der Sozialdemokratie. »Die SPD soll wieder Friedenspartei werden.« Wunschdenken? Vermutlich.

In der Pressestelle der SPD-Bundestagsfraktion war der Appell am Donnerstag zunächst nur eines: unbekannt. »Das heißt aber erst mal nichts«, so eine Sprecherin im Telefonat mit jW. Eine schriftliche Anfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Der Appell soll also die interne Diskussion anstoßen. »Wir setzen auf Resonanz in unserer Partei«, betonte Bausch. In der Frage von Krieg und Frieden sei eine grundsätzliche Kurskorrektur alternativlos. In der Ukraine werde »hunderttausendfach am Fließband amputiert und gestorben«, steht im Aufruf. Und werde nicht deeskaliert, drohe der Einsatz von Nuklearwaffen, drohten beiderseits atomare Schläge – kurz: der dritte Weltkrieg.