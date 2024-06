BRD-Industrie: Hälfte der Investitionen im Ausland

Stuttgart. Industriekonzerne der BRD investieren die Hälfte ihrer Kapitalaufwendungen im Ausland. Wie die Unternehmensberatung Horváth am Mittwoch mit Verweis auf eine eigene Studie mitteilte, gingen mehr als zwölf Prozent der Ausgaben in die USA. Dort erhalte die Industrie »volle politische Rückendeckung, Wachstum wird gezielt gefördert«, hieß es. 14 Prozent des Konzernkapitals gingen demnach nach Asien, insbesondere nach China und Indien. Die BRD-Konzerne investierten hierzulande vor allem in Produktion und Ersatz, die »Wachstumsinvestitionen« indes gingen ins Ausland, so die Studie. (AFP/jW)