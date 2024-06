Baku: Abzug Russlands abgeschlossen

Baku. Die russische Armee hat ihren Rückzug aus der Region Bergkarabach abgeschlossen, wie das Verteidigungsministerium in Baku am Mittwoch erklärte. Die verfeindeten ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan streiten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 um die Region Bergkarabach. Baku hatte das mehrheitlich von Armeniern bewohnte, völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Gebiet im September 2023 in einer Militäroffensive komplett unter seine Kontrolle gebracht. Fast alle der ehemals rund 100.000 armenischen Bewohner von Bergkarabach sind nach Armenien geflüchtet. Damit wurde die Anwesenheit der russischen Friedenstruppen hinfällig. (AFP/jW)