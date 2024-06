Neue Regierung in Haiti gebildet

Port-au-Prince. Der Karibikstaat Haiti hat eine neue Regierung. Die Zusammensetzung des 14köpfigen Kabinetts von Garry Conille wurde am Dienstag (Ortszeit) bekanntgegeben. Die Übergangsregierung soll den Inselstaat aus einer schweren politischen und sozialen Krise führen und den Weg zu den ersten Wahlen seit 2016 ebnen. Seit der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse am 7. Juli 2021 hatte Haiti lediglich kommissarische Staatsoberhäupter. Die Sitze des Parlaments sind seit Januar 2023 vakant. Conille, der Ende Mai von einem Übergangsrat zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, wird in der neuen Regierung zudem das Amt des Innenministers ausüben. (dpa/jW)