UNO beklagt Gewalt gegen Kinder

New York. Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten hat laut einem am Donnerstag vorgestellten UN-Jahresbericht 2023 einen Höchststand erreicht. »Wir haben noch nie so viele Verstöße gegen Kinder wie im vergangenen Jahr nachgewiesen«, sagte laut AFP ein ranghoher UN-Vertreter in New York. Dem Bericht zufolge waren Kinder Leidtragende einer Zunahme und Eskalation von Krisen, »die geprägt waren von einer vollständigen Missachtung von Kinderrechten, insbesondere dem Recht auf Leben«. Allein der Gazakrieg habe zu einer Vervielfachung schwerer Kinderrechtsverletzungen geführt, im Sudan würden zudem Kinder als Kämpfer rekrutiert. (AFP/jW)