Verhandlungen zu Waffenruhe in Gaza

Doha. Die USA setzen sich nach den Worten von Außenminister Antony Blinken weiter intensiv für ein Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas in Gaza ein. »Wir sind entschlossen, die Kluft zu überwinden«, sagte Blinken am Mittwoch nach Gesprächen in Katar. Eine Einigung auf den von den USA vorgelegten Vorschlag über eine Waffenruhe sei möglich. Die Hamas hatte am Dienstag ihre Antwort auf den am gleichen Tag auch vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen US-Plan übermittelt. Blinken nannte in seiner Stellungnahme einige von der Hamas geforderte Änderungen »machbar, andere nicht«. (AFP/jW)