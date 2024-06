»Der Skandal um Herrn Leberecht von Kotze«. Fernsehspiel von Friedrich Karl Kaul und Walter Jupé, DDR 1966. Sechs authentische Prozesse wurden aus der Epoche von 1871 bis zur Niederlage der Monarchie für die Sendereihe »Pitaval des Kaiserreichs« ausgewählt. Verbrechen oder gesetzwidriges Verhalten wurden mit zweierlei Maß gemessen. Mord blieb zwar Mord, aber ob der Mörder bestraft wurde, hing von seiner Standeszugehörigkeit ab. Voranmeldung: 0 30/36 46 64 24. Donnerstag, 13.6., 19.30 Uhr. Ort: FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Raum 017, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Von der Schmuddelecke in die Systemrelevanz«. Vorstellung der IMI-Studie über den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall und die mediale Zeitenwende im öffentlichen Diskurs. So präsent im öffentlich medialen Diskurs wie seit dem Februar 2022 waren Rüstungsunternehmen nie zuvor. Die Wandlung vom eher unsympathischen Geschäftemacher mit Krieg und Tod zum geschätzten Partner, der Seite an Seite mit dem Bundeskanzler den ersten »Spatenstich« einer neuen Munitionsfabrik ausführt, geschah in Windeseile. Freitag, 14.6., 19 Uhr. Ort: Rote Insel, Mansteinstr. 10, Berlin. Veranstalter: Rheinmetall-entwaffnen-Bündnis Berlin

»Che hat Geburtstag. Wir feiern!« Ferat Koçak von der Partei Die Linke spricht mit dem Zeitzeugen Rolando Medrano über Che und seine Zeit auf Kuba. Vorab kubanisches Essen, danach kubanische Cocktails und Party. Freitag, 14.6., 19.30 Uhr. Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Cuba Sí