Maia Kobabe/Reprodukt »Was bin ich?« Fragen im Schneckenhaus

Comicbilder sind ambivalente Medien: Sie schwanken und schwindeln, spielen mit Momenten des Übergangs und verschieben auf wundersame Weise die Koordinaten von Zeit und Raum. Auch die episodisch gegliederten Sequenzen aus Maia Kobabes nichtbinärer Comicautobiographie »Gender Queer« stemmen sich dem Realitätsgebot immer wieder entgegen: Sie verweigern Eindeutiges und Dichotomes, überschreiten Geschlechtergrenzen und verweilen am Ende doch beim Negativen – nicht mimetische Abbilder, sondern Phantasie und Einbildungskraft zählen zu ihren engeren Verwandten. Mit ihrer Erzählerin hat Maia am Ende dennoch mehr gemein, als ihr lieb ist – sie wird zu ihrem Comic-Alter-Ego, das sich im Buch entwickelt.

Visuelle Repräsentationen für Nichtbinäres muss man erst (er-)finden: Für Menschen, die sie leben, ist in einer auf Geschlechterdualismen aufbauenden Welt so gut wie nichts selbstverständlich. Anders als trans* Personen, die sich oftmals im »falschen Körper« wähnen, streben Nonbinäre weder das eine noch das andere an. Sie wollen ihre Körper nicht feminisieren oder maskulinisieren, sie nicht immer durch Hormonbeigaben oder geschlechtsangleichende Operationen in ein Verhältnis zu einem Wunschgeschlecht setzen; statt dessen beschreiben sie sich als genderfluid, two-spirited, multigender, agender, neutrois, androgyn oder non-binary. Über das dazugehörige Selbstverständnis war Maias Schulfreundin Phoebe bereits früh informiert: »Ich glaube, du bist geschlechtslos«, sagt sie zu ihrem Gegenüber; vom transmännlichen Freund der Schwester wird Maia sich erst später entschieden abgrenzen: »Ich will keinen Bart und auch keine tiefere Stimme. Ich will nicht MEHR Geschlechtsmerk­male, sondern WENIGER.«

Kobabe greift im Comic auf das Bild einer Waage zurück, um eine Metapher für ihre nichtbinäre Identifikation zu finden. Als »assigned female at birth«, kurz: »afab«, muss sie den mitgegebenen Ballast fortwährend austarieren, das Ziel: eine Position idealer Neutralität. Kurze Haare und weite Kleidung sind nur zwei der »Gewichte«, welche die ungleich belastete Waage wieder ins Gleichgewicht bringen können; wäre Maia hingegen als Junge geboren, ließe sich das asymmetrische Verhältnis durch Glitzer und Make-up austarieren. »Gender Queer« findet visuelle Metaphern für diesen Zustand, ist zugleich aber viel mehr als nur eine Erzählung über Nonbinarität. »Ich muss niemanden heiraten / ich muss niemanden daten / Sex kann mir egal sein«, heißt es gegen Ende aller Experimente in Sachen Beziehungsweisen.

Maias Comic-Alter-Ego ist nicht nur nonbinär, sondern auch asexuell. Es legt seine intimen Wünsche und Sehnsüchte schonungslos offen und probiert sich immer wieder aus – im Zusammenspiel mit Frauen, Männern und anderen Nichtbinären, die sich als schwul, lesbisch oder bisexuell begreifen. Im Verlauf des Buches entzaubert sich auch ihr autoandrophiler Fetisch. Vom eigenen Bild mit Dildo zwischen den Beinen bleibt ein bitterer Nachgeschmack – in der Phantasie hatte sich alles ganz anders angefühlt. Der Phallus erweist sich als imaginierter, eher wie »ein paar geknickte Grashalme«. Statt dahingehend ein Blatt vor den Mund zu nehmen, spricht die Erzählerin offen darüber – in einer der Bildsequenzen sprießen grüne Stängel aus ihrem Schoß.

Maia Kobabe/Reprodukt Am Anfang einer Suche: Das erste Mal auf der Pride-Demo

Wilde Gewächse wie diese sind dem Republikaner Henry McMaster, Gouverneur des US-Bundesstaates South California, ein Dorn im Auge. Er hielt Kobabes Bildserie auf Seite 167 der deutschen Übersetzung für eine Anleitung zu (schwulem) Oralsex. Dass es sich dabei um eine Vorstufe zu einem asexuellen Selbstverständnis handelt, ist dem konservativen Sittenwächter entgangen. Wer nicht sehen kann, was offensichtlich ist, müsste einfach nur genauer lesen. »In meiner Vorstellung war das Ganze VIEL HEISSER«, kommentiert Kobabes Ich-Erzählerin die Sexszene mit ihrer Freundin metareflexiv; schon im nächsten Bild entschließen sich beide dazu, aus Liebe zueinander »was anderes« zu versuchen.

Der Hass gegen die bewegten Bilder des Comics ist in den USA kein neues Phänomen. Seine Ursprünge datieren auf einen Erlass des Senatsausschusses zur Behandlung der Jugendkriminalität während der McCarthy-Ära. Von 1954 bis 1971 verpflichteten sich US-amerikanische Comicverleger zur Einhaltung eines »Comics Codes«, sie forcierten damit auch kindgerecht-sterile Erzählkonventionen. Im Umgang mit Kobabes »Gender Queer« wiederholen sich Teile dieser Geschichte – diesmal jedoch als Farce: Seit 2023 läuft gegen die Graphic Novel ein Buchbann, dieser sieht die Entfernung von »Gender Queer« aus den US-Bibliotheken vor. Lehrern, Eltern und Republikanern erscheint Kobabes Story zu sexuell, zu unchristlich und zu divers. Einige Bibliothekare sehen dies freilich anders: Sie setzen sich für den Verbleib des Comics in ihren Regalen ein – und riskieren damit den Rauswurf.

»Gender Queer« muss bleiben – gerade weil es so aufklärerisch explizit ist. Mit Howard Cruse und Alison Bechdel hat bereits Anfang der Achtziger eine Geschichte queeren Erzählens im ­Comic begonnen, die Kobabe fortsetzt. Bechdel hatte die Frage, wie sich Frauen abseits gängiger Geschlechterkonventionen darstellen lassen, erstmals aufs Tapet gebracht – und stellte sich ­Minnie Mouse vorerst als Mickey in Drag vor. In »Gender Queer« zitiert Kobabe die Zeichnerin von »Fun Home« und wächst zugleich über sie hinaus. In der nonbinären Figurenzeichnung bleibt sie souverän, die Probleme ihrer Protagonistin beginnen anderswo. »Mein Körper signalisierte mir, dass dieses Eindringen der Außenwelt in mein Innerstes auf eine Weise falsch war, für die es keine Worte gab«, muss Maias Comic-Alter-Ego nach einem PAP-Abstrich in einer Arztpraxis feststellen. In diesem Moment wirkt sie wie ein aufgespießter Heiliger Sebastian in Hockstellung – und rückt damit die Frage der Verletzbarkeit von Körpern in den Fokus. Die nonbinären scheinen davon in anderer Weise betroffen zu sein.