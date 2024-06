DKP: »Jetzt erst recht!«

IMAGO/Hanno Bode Wahlplakat der DKP in Hamburg

In einer Erklärung zum Ausgang der EU-Wahlen teilte die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) am Dienstag mit:

Das deutsche Monopolkapital führt Krieg und droht, Deutschland zum Kriegsschauplatz zu machen. Viele Menschen wollen Frieden und eine Politik der Diplomatie statt Krieg und Wirtschaftskrieg. Viele Menschen leiden unter der Abwälzung der Kriegs- und Krisenkosten. Viele Menschen sind empört über die Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Trotzdem wählen sie die Parteien des Monopolkapitals. (…) Lediglich im Ukraine-Krieg gibt sich die AfD etwas »oppositionell«, ohne allerdings NATO und Hochrüstung in Frage zu stellen. Etwas profitierte auch das neue BSW. Es argumentiert ehrlich für den Frieden, sehen die Lösung aber in einer Verschönerung des Monopolkapitalismus durch ein paar Reformen, Abschottung gegen Migranten und Orientierung an den »deutschen Inte­ressen« des Monopolkapitals. Bei den EU-Wahlen ist es den Friedenskräften, den antimonopolistischen Kräften nicht gelungen, deutlich zu machen, dass man eine kriegstreiberische, menschenfeindliche Politik nicht dadurch abstraft, dass man statt der Kopie das Original wählt.

Auch der DKP ist das offensichtlich nicht gelungen. »Wir wollten den Wahlkampf nutzen, um für den Aufbau einer starken außerparlamentarischen Bewegung für den Frieden und gegen den sozialen Kahlschlag zu werben«, sagt Patrik Köbele, Parteivorsitzender der DKP. »Eine solche Bewegung braucht es jetzt erst recht! Uns schmerzen die Stimmverluste, die es vor allem im Osten gegeben hat. Wir müssen unsere Bemühungen zu einer besseren Verankerung in der Arbeiterklasse und zum Aufbau von flächendeckenden Parteistrukturen verstärken.« (…)

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform in der Partei Die Linke hat am Montag abend erste Überlegungen nach den EU-Wahlen veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem:

(…) Das Tempo, in dem die deutsche Gesellschaft kriegstüchtig gemacht werden soll, ist mehr als beängstigend. Und natürlich fehlt die deutsche Generalität da nicht. Linke nennen das Militarismus und wissen: Der deutsche war und ist besonders aggressiv. Die NATO-Mitgliedschaft hat ihn nicht milde werden lassen. Ganz im Gegenteil! Das Bundeswehr-Manöver Quadriga 2024 wurde im Zusammenhang mit Steadfast Defender 2024, dem größten NATO-Manöver seit 1990, durchgeführt. Quadriga 2024 fand unter anderem ausgerechnet in Litauen statt und sei »ein Signal an unsere deutsche Gesellschaft«, so der Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer (…).

Unsere Partei muss unüberhörbar laut sagen, dass diese Vorbereitung eines nuklearen Infernos ein extremes Verbrechen darstellt und den Traditionen des deutschen Militarismus entspricht. Darauf sollen schon die Kinder eingeschworen werden, wenn z. B. in der ZDF-Kindernachrichtensendung »Logo« auf »kindgemäße« Weise Reklame für die Lieferung deutscher »Taurus«-Raketen an die Ukraine gemacht wird.

Das waren nur wenige Beispiele dafür, wie Deutschland, das zwei Weltkriege zu verantworten hat, nun auf den dritten vorbereitet werden soll. Darüber müssen wir hörbarer und überzeugender sprechen und über den Preis, nicht zuletzt den sozialen. Dagegen müssen wir als Teil der Friedensbewegung viel stärker als bisher mobilisieren – schon in den nächsten Wochen im Wahlkampf in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. (…)