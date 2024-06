Gewiefte des Tages: Alleanza Verdi e Sinistra

Bernadett Szabo/REUTERS Vom Gerichtssaal ins EU-Parlament: Die italienische Lehrerin und Antifaschistin Ilaria Salis (Budapest, 28.3.2024)

Die Bilder sorgten für Furore: Wie ein Hund wurde die italienische Lehrerin Ilaria Salis im Januar in einem ungarischen Gericht vorgeführt. Ihre Hände und Füße waren gefesselt, eine Beamtin führte sie an einer Kette. Der Vorwurf der Justiz: schwere Körperverletzung. Die 39jährige soll am sogenannten Tag der Ehre ungarische Faschisten zusammengeschlagen haben. Doch die Beweislast ist dünn, die Haftbedingungen unmenschlich. Mäuse und Kakerlaken wuselten in der Minizelle, in der sie 23 Stunden des Tages verbringen musste. Eine medizinische Betreuung war ihrzufolge nicht vorhanden. Und nun also: das EU-Parlament. Aus dem versifften ungarischen Knast auf die weichen Sessel der Strasbourger Bürokraten.

Möglich gemacht hat es das linksliberale italienische Wahlbündnis Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Die Allianz aus Grünen und Linken stellte Ilaria Salis als Kandidatin zur EU-Wahl auf. Das brachte der AVS mit rund sechs Prozent doppelt so viele Wählerstimmen ein wie noch 2019. Schon im Mai wurde Salis wohl deswegen in den Hausarrest überführt –, nicht ohne dass der ungarische Richter jedoch den genauen Aufenthaltsort bekanntgab. Praktisch für Neonazis, die ihr einen Besuch abstatten wollen. Nach dem guten Abschneiden am Sonntag dürfte Salis als EU-Abgeordnete freikommen. Sie genießt dann Immunität.

Wie schon einmal bei Antonio Negri haben die Italiener damit die Justiz geschickt ausgetrickst und gewinnen auf breiter Front: Ilaria Salis kommt frei. AVS kann sich über die PR-Kampagne sowie das gute Wahlergebnis freuen. Und für die faschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni löst sich das unangenehme Problem, sich gegenüber ihrem engen Freund Victor Orbán für eine politische Gegnerin einsetzen zu müssen. Chapeau!