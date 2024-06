Heinz Klee Protestaktion gegen die Kriegsberichterstattung der FAZ (Frankfurt am Main, 6.6.2024)

Am Donnerstag haben der »Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD«, die FDJ und die »Revolutionäre Front Frankfurt« das Foyer der Frankfurter Allgemeinen Zeitungbesetzt, sangen dort etwa zwei Stunden lang Brecht-Songs und forderten die Herausgeber auf, ihren Aufruf »Krieg dem Krieg« abzudrucken, ehe die Polizei räumte. Was war Anlass der Besetzung?

Zur Lage, in der wir das Zeitungshaus besetzt haben: Der deutsche Imperialismus führt Krieg, auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Das führt zum Mord an Arbeiterinnen und Arbeitern in der Ukraine als auch in Russland. Ziel ist, die Ukraine als Aufmarschgebiet gegen Russland zu okkupieren. Wenn wir ihnen nicht in den Arm fallen, führt das direkt in den dritten Weltkrieg. Weltweit versuchen sowohl westliche Imperialisten als auch Oligarchen der Ukraine oder Russlands durch Morden ihre Niedergangszeit zu verlängern, bevor die sozialistische Revolution dem ein Ende bereitet. Die Kriegshetze hierzu betreiben sie mit ihren Medien, vornweg die Gazette des Finanzkapitals FAZ.

Ihr Protest galt unter anderem dem reaktionären Schriftsteller und FAZ-Redakteur Simon Strauß, der Anwerbung von Minderjährigen durch die Bundeswehr und neue Kriegstüchtigkeit preist, etwa mit dem Text »Gibt es Söhne ohne Eltern?«.

Dieser Artikel war aus unserer Sicht nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die FAZ publiziert ständig Kriegshetze. Ob so wie in dem Text, der die Phase des Pazifismus für beendet erklärt, versehen mit der Aufforderung, dass nun Eltern ihre Kinder in den Krieg schicken müssen, oder mit einem anderen, der einfordert, die Okkupation Litauens mit dem Einsatz der Bundeswehr an der NATO-Ostflanke zu verstärken. Diese Zeitung muss enteignet werden. Der SDS hat mit seiner »Enteignet Springer!«-Kampagne in den 1960er Jahren damit begonnen, wir führen es fort. Unsere Besetzung war nur ein erster Schritt.

Einer der vier FAZ-Herausgeber, Carsten Knop, lehnte es ab, Ihren Aufruf gegen den Krieg abzudrucken. Er berief sich auf die Pressefreiheit, erstattete Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Warum aber ließ er Sie so lange gewähren?

Das zeigt offensichtlich die Schwäche des Kriegskapitals als auch der Kriegshetzer in den Gazetten. Sie sind nicht so allmächtig, wie sie vorgeben. Die FAZ wollte partout nicht in der Öffentlichkeit damit stehen, mit staatlicher Gewalt diejenigen abzuräumen, die für den Frieden eintreten. Deshalb dauerte unsere Besetzung zwei Stunden lang, bis Knop Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellte und die Polizei räumte. Der Einsatzleiter teilte mit, dass uns zudem Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ­drohe.

Als Reporterin von junge Welt wollte mich einer der Polizisten am Verlassen des Gebäudes hindern. Als ich meinen Presseausweis zeigte, sagte er: »Sie sind auch eine von denen« und fotografierte den Ausweis mit seinem Handy. Angesichts von rechten Frankfurter Polizeichats keine angenehme Vorstellung.

Soviel zur behaupteten Pressefreiheit! Sie gilt eben nicht für jede Presse, alles eine Klassenfrage.

Es war gegen Feierabend, Redakteure gingen ein und aus. Welche Reaktionen gab es?

Viele gingen wie mit Scheuklappen an uns vorbei. Aber erfährt unser Widerstand Öffentlichkeit, wird bewusst: Man kann und man muss sich gegen diese Kriegshetze wehren. Deshalb gingen wir auch nicht freiwillig, sondern haben uns räumen lassen. Zu den von uns verteilten Flugschriften vor dem Gebäude sagte eine Frau: Es wird Zeit, dass dieser verfluchten FAZ etwas entgegengesetzt wird.

Auf Nachfrage, warum in Artikeln der FAZ die Bundeswehr gehypt werde, äußerte Herausgeber Knop, das seien »meinungsäußernde Formate« in der FAZ.

Gäbe es tatsächlich »meinungsäußernde« Formate, hätte er unseren Aufruf »Krieg dem Krieg« abdrucken können. Das hat er abgelehnt. Die Freiheit, für den Krieg zu hetzen, das verstehen sie dort unter Pressefreiheit – wir aber nicht: keine Freiheit den Reaktionären und Kriegstreibern!