LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Am Montag erinnerten die Präsidenten Frankreichs und Deutschlands, Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier, in Oradour-sur-Glane an eines der schlimmsten Verbrechen, die deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg im Westen Europas begangen haben. Genau 80 Jahre zuvor und wenige Tage nach Beginn der alliierten Invasion in der Normandie hatte eine SS-Division in der Ortschaft 643 Kinder, Frauen und Männer bestialisch ermordet. Wenige überlebten das Massaker, das als »Vergeltung« für Angriffe der stärker werdenden Résistance ausgegeben wurde. (dpa/jW)