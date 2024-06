Landschaftsplage des Tages: E-Scooter

Ralf Pollack/IMAGO Sie sind eine Plage, stehen überall im Weg: Tretroller mit Akku

Sie sind eine Plage, ein Hindernisparcours. Im öffentlichen Raum, auf Geh- und Radwegen: E-Scooter, diese elektrischen Tretroller.

Vor fünf Jahren erhielten die ersten Betreiber eine Betriebserlaubnis, berichtete dpa am Sonntag. Seitdem sind die Roller auf dem Vormarsch. Beinahe unaufhaltsam. Eine Bewegungsart, angeblich eingeführt, um die erste und letzte Meile zurückzulegen. Ein Sprecher einer Verleihfirma behauptet, »tatsächlich endet circa jede zweite Fahrt in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln«. Ein Wert, der am realen Erleben in Großstädten vorbeigeht.

Zumal die klapprig-wackligen Vehikel zu akrobatischen Nummern einladen. Zu zweit, bisweilen zu dritt. Mit Speed, teils unter Sprit. Ein Duo, ein Trio pest über Stock und Stein mit bis zu 20 Stundenkilometern unter den Sohlen. Da verletzungsfrei zu bleiben – ein kleines Kunststück. Da nicht mit weiteren Teilhabern des Straßenlandes zu kollidieren – ein weiteres Kunststück. Nicht alle beherrschen das. Das dokumentiert charmant formal das Statistische Bundesamt. Im vergangenen Jahr verunfallten 9.439 Akkurollerfans mit Personenschaden. Ein Jahr zuvor waren es noch 8.443. Den E-Scooter-Flotteninhabern ist das egal. Sie kassieren. Pro Minute 19 bis 29 Cent. Und Big Data kassiert Bewegungsprofile.

Einen Gegentrend zur trendy E-Rollerei gibt es auch. Hamburg, München, Leipzig treten auf die Bremse. Aus den öffentlichen Transportmitteln Bus und Bahn sind diese Elektromobile verbannt. Wegen der vielzitierten Explosions- und Brandgefahr. Anderorts fordern Stadtvertreter Kontingente und Fahrverbotszonen.

Und überhaupt, wohin mit diesem Elektroschrott? (M)eine Idee: Dutzendfach übereinander gestapelt und miteinander verkeilt, sind die Gefährten prima Material für den urbanen Barrikadenbau. Allemal eine zweckbestimmte Finalnutzung dieser »Plage«.